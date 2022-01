Ape tulburi cu notificare scrisa

ORAVIEsA - Oravitenii, speriati cu debransarea de la apa si canal in urma instiintarilor AquaCaras. Informatia ne-a fost adusa la cunostinta printr-un comunicat trimis de GEC Nera!Conform documentului, recent, mai multi cetateni s-au trezit somati in scris de operatorul de apa si canal ca, in decurs de cinci zile, sa incheie un contract de furnizare servicii, in caz contrar urmand a fi debransati. Cinci dintre ei s-au adresat GEC Nera, nedumeriti de faptul ca au contracte pe durata ... citeste toata stirea