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Apreciat la nivel national, mazilit in Caras-Severin? "Este o dovada in plus a incompetentei de a conduce un judet"

Sursa: Express de Banat
Sambata, 23 Aprilie 2022, ora 07:50
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Apreciat la nivel national, mazilit in Caras-Severin? "Este o dovada in plus a incompetentei de a conduce un judet"
Express de Banat
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