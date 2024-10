Aproape 2.000 de caraseni, angajati cu forme legale

CARAS-SEVERIN - Vorbim despre cifra oficiala, cumulata pe primele 9 luni ale lui 2024, din evidentele serviciului public de ocupare!Potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortelor de Munca, prin aplicarea masurilor active prevazute de Legea somajului, in primele 9 luni ale anului s-au angajat nu mai putin de 1.906 caraseni. Asta in conditiile in care 4.665 persoane s-au inscris in evidentele AJOFM, fie pentru a beneficia de indemnizatia de somaj, fie pentru a-si gasi de lucru.Cei mai ... citește toată știrea