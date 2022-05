Aproape 6 milioane de euro, aruncati pe Dunare?! Bacul a esuat din nou!

Poarta de intrare in Caras-Severin dinspre Serbia, peste Dunare, a fost redeschisa doar pentru cateva zile. Bacul a intrat din nou la apa si acum zace iar pe mal!Relansat la apa zilele trecute, bacul de trecere a Dunarii de la Moldova Noua, care apartine Consiliului Judetean Caras-Severin, a esuat din nou. "A fugit firma care castigase licitatia! Noi ne-am dat concursul pe tot ce puteam face. Nu puteam modifica termene, am avut o intalnire cu ei, am spus ca facem tot ceea ce e legal, dar eu ... citeste toata stirea