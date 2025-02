AquaCaras anunta reabilitari pe zeci de kilometri

CARAS-SEVERIN - Vom avea peste 55 de kilometri de canalizari noi si aproape 54 de kilometri ce vor fi reabilitati, la care se adauga aproape 22 de kilometri de reabilitari pentru apa potabila!Operatorul judetean de apa a dorit sa transmita asigurari ca vor continua investitiile prinse in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Caras-Severin. Si ca vor fi demarate investitii in extinderea si crearea de noi sisteme de alimentare cu apa si de canalizare in ... citește toată știrea