AquaCaras pareaza bulgarii pe care-i incaseaza

CARAS-SEVERIN - Societatea se ocupa de deszapezirea a 313 km de drumuri in trei zone din judet, dar multe oale i se sparg in cap. Lucru considerat incorect de directorul Gheorghe Filipescu, in conditiile unei activitati deosebit de grele, intrucat nu e de joaca cu natura!Seful AquaCaras da asigurari ca societatea are tot ce-i trebuie pentru a-si face treaba cat mai bine pe tronsoanele pe care opereaza. 115 km sunt in zona Resita, adica drumurile Scaius-limita cu judetul Timis, Resita-Tarnova, ... citeste toata stirea