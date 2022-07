AquaCaras schimba macazul de la avarie la dezvoltare

CARAS-SEVERIN - Veniturile operatorului judetean de apa sunt in crestere, iar cheltuielile sunt tinute in frau fara sa consume incasarile. Si daca in trecut era in pragul disperarii financiare, ajungand sa vanda imobile si utilaje, acum face achizitii si angajari, bugetul fiind unul al dezvoltarii!Daca pana acum se spunea despre AquaCaras ca e o vaca buna de muls, societatea judetului inregistreaza succes dupa succes. S-a apucat de recuperat bani de la firmele care nu s-au tinut de contract, ... citeste toata stirea