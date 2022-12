AquaCaras trece pe verde si la iluminat

CARAS-SEVERIN - Operatorul judetean de apa a pus la bataie, prin licitatie, 470.000 de lei pentru inlocuirea cu LED-uri a tuturor becurilor cu consum ridicat de energie pe care le are incluse in sistemele de iluminat din toate cele 8 puncte de lucru!In pofida retelelor care abia s-au construit in toate orasele, de diferiti antreprenori mai mult sau mai putin seriosi, operatorul judetean de apa se poate mandri cu cele mai moderne tehnologii si laboratoare. Dupa ce era sa ramana fara parti ... citeste toata stirea