Aradean de 76 de ani, scos din sant de Politie, la Vermes

VERMES - Barbatul plecase din Lapusnicu Mare, cu un autoturism, si n-a mai ajuns acasa, in Arad!Un apel la 112 sesiza, miercuri, 9 octombrie, politistilor din Bozovici, ca in ziua anterioara un barbat de 76 din judetul Arad ar fi plecat la volanul unui autoturism, din comuna caraseana, dar n-a mai ajuns la domiciliul din Arad."Cumnatul acestuia a relatat ca ultima data vorbise cu barbatul de 76 de ani in 8 octombrie, la ora 18.00, cand i-a spus ca se afla la intrarea in Resita, fara a putea ... citește toată știrea