Arborii revin in centrul Caransebesului

CARANSEBES - Spatiile verzi ale municipiului isi schimba imaginea in aceasta primavara, administratia locala venind cu un nou concept estetic si functional!Poate cel mai important, dupa o lunga perioada de absenta, in centrul civic vor aparea arbori, pentru umbra atat de necesara in zilele caniculare. La polul opus, asa cum deja se poate vedea in aceste zile in zona centrala, se renunta la gardul viu, in locul caruia vor fi plantati tot copaci."Regandim spatiile verzi, am renuntat in ... citeste toata stirea