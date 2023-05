MARGA - O noua primarie si un muzeu al satului figureaza printre obiectivele momentului la Marga. Obiective pentru care primaria a depus un proiect la CNI, respectiv lucreaza la avizarea unuia pe PNRR!Din discutia cu primarul Nicolae Beg am aflat ca vechea primarie, construita in 1914, a fost deja pusa la pamant, molozul a fost indepartat, iar amplasamentul a fost predat la CNI pentru ca firma castigatoare a licitatiei de executie sa poata lucra. "Estimez ca lucrarile vor demara in doua-trei ... citeste toata stirea