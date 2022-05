Arestata pentru delapidarea Directiei Agricole, Felicia Mehedintu a denuntat-o pe Luminita Jivan!

Fosta sefa a Directiei Agricole Caras-Severin a formulat un denunt in care o acuza de coruptie pe fosta sefa a filialei judetene PSD, Luminita Jivan! Cea care o facuse mare directoare!Cu catuse la maini o vreme si in fata unei adevarate pleiade de infractiuni pentru care da socoteala procurorilor anticoruptie, Felicia Mehedintu si-a oferit serviciile organelor de cercetare penala in speranta ca va scapa cu o pedeapsa cat mai blanda. Asa cum prevede legea pentru cei care ajuta la descoperirea ... citeste toata stirea