Artificiile sarbatorilor au strans deja 4 fapte penale

CARAS-SEVERIN - Asa cum ne-am obisnuit deja in ultimii ani, apropierea sarbatorilor de iarna da startul actiunii nationale "Foc de artificii", despre care ne-a vorbit, la nivelul judetului nostru, insp.pp. Marius Moraru, ofiter specialist in cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin!"Pana in prezent, in cadrul planului au fost efectuate 8 actiuni si controale in judetul nostru, fiind inregistrate 2 dosare penale, in ... citeste toata stirea