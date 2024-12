Artisti de marca pe scena Garana Jazz Festival 2025

CARAS-SEVERIN - 1000 de abonamente early-bird pentru editia cu numarul 29 a Garana Jazz Festival au fost deja puse in vanzare, au transmis recent organizatorii evenimentului!Pregatirile pentru festivalul de la Garana, unul dintre cele mai mari evenimente open-air de jazz din centrul si estul Europei, sunt in plina desfasurare. Staff-ul festivalului a anuntat de curand si primii artisti de line-up care au confirmat participarea la editia cu numarul 29, ce va avea loc in perioada 10-13 iulie ... citește toată știrea