Asa arata tramvaiul resitean! De la proiect la realitate!

RESIEsA - Primul din cele 13 tramvaie ce vor sosi la Resita este aproape finalizat, asa cum puteti vedea in fotografiile postate pe primarul Popa in aceasta seara!"In luna octombrie ne vom deplasa la fabrica firmei producatoare pentru a vedea produsul final, urmand ca in noiembrie acesta sa ajunga la Timisoara, unde va intra in probe pe calea de rulare. Celelalte 12 bucati vor sosi la Resita succesiv, in aprilie, iunie si august 2023", spune primarul ... citeste toata stirea