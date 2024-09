Asfaltari de toamna la Caransebes

CARANSEBES - Vremea buna a adus mai multe strazi asfaltate la Caransebes, lucrarile fiind realizate in ultimele zile, de precizat, toate doar cu fonduri din bugetul local!Vorbim de strazile Decebal, Constantin Popasu (in perioada urmatoare vor fi modernizate si trotuarele), Arinilor, Rovinelor si Teiului, toate cu asfalt ca-n palma, dupa ce au fost frezate de firma care a castigat contractul de lucrari. Luni se lucra de zor la intersectia strazilor Vasile Alecsandri si Efrem Zacan, ... citește toată știrea