Asociatia Speologica Exploratorii, doua premii la Digital Twin Awards

CARAS-SEVERIN - Recent, speologii resiteni au obtinut doua importante premii in cadrul concursului international Digital Twin Awards!Juriul concursului Digital Twin Awards a decis ca turul virtual intitulat "The Underground Wonders of Ponor Cave, Romania", realizat de Asociatia Speologica "Exploratorii" Resita, sa fie premiat nu cu unul, ci cu doua premii: People's Choice Winner Best Digital Twin for Education 2023 si People's Choice Winner Digital Twin Pioneer Award 2023."Concursul Digital ... citește toată știrea