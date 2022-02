Asul din maneca si dezvoltarea

LAPUSNICU MARE - Cereri de finantare depuse pe Primaria Lapusnicu Mare asteapta banii cu studiile facute. Este vorba despre patru asemenea cereri depuse pe Programul "Anghel Saligny", pentru care primaria a intocmit deja studiile de fezabilitate!Prima vizeaza extinderea retelei de canalizare si realizarea de racorduri in Lapusnicu Mare. Trebuie spus ca, in centrul de comuna, este in lucru o retea de canalizare gratie unui proiect mai vechi, finantat prin PNDL 1, stadiul lucrarilor fiind de ... citeste toata stirea