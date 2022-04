Atentie: pescuitul in Dunare, in pragul prohibitiei!

CARAS-SEVERIN - Interdictia este instituita din 24 aprilie, pana in 7 iunie, pentru orice specii de pesti, crustacee, moluste sau alte vietuitoare acvatice!Au fost stabilite zonele si perioadele de prohibitie pentru anul acesta, iar detaliile le aflam de la Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Caras-Severin: "Avand in vedere numarul mare de persoane care practica activitati de pescuit in fluviul Dunarea, in zona de competenta a Politiei de Frontiera Caras-Severin, va informam ca, in ... citeste toata stirea