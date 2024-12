Atentie, soferi! Sinele nu sunt parcari!

RESITA - Tramvaiul a revenit oficial pe strazile Resitei, iar debutul sau a atras interesul a mii de locuitori. Laurentiu Stanciu, directorul general al Transport Urban Resita (TUR), a oferit detalii despre primele zile de functionare si despre modul in care cetatenii se adapteaza la noul mijloc de transport!"In prima zi in care tramvaiul a functionat, vineri, 20 decembrie, in jur de 12.000 de cetateni au folosit tramvaiul. Ruta completa, Renk-Muncitoresc, a fost proiectata sa dureze ... citește toată știrea