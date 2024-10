Atentie sporita cand virati la stanga!

RESIEsA - Avertizarea e valabila atat in general, cat mai ales in trafic, pe Bd. Revolutia din Decembrie din Resita!Cateva dintre cele 8 optiuni de stanga existente pe tronsonul cuprins intre Centrul Universitar UBB si Triaj vor disparea in viitorul apropiat, dupa ce in zona au avut loc mai multe accidente. Cel mai nou, pentru ca e putin probabil sa fie si ultimul, a avut loc luni dupa-amiaza, cand un autoturism de pe banda I a virat fara sa se asigure spre strada Molizilor, taind calea unui ... citește toată știrea