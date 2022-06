Ati avut onoarea sa depuneti juramantul in fata noului drapel!

RESIEsA - Le-a spus subprefectul Cristian Gafu celor 34 de proaspat soldati care au depus juramantul in unitatea judeteana de salvatori!Oficialul a trecut in revista garda drapelului, sarutand tricolorul si vorbindu-le tinerilor despre onoarea pe care o au, depunand juramantul in fata noului drapel - primit ca rasplata si recunostinta de la presedintele Romaniei -, dar si indatorirea fata de cetateni si institutii, de a face aceleasi eforturi pe care le-au facut si cei de pana acum pentru a ... citeste toata stirea