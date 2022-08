Ati vazut-o? Anuntati imediat politia!

BOCSA - Este mesajul lansat de Politia judetului, care efectueaza cautari in vederea depistarii unei minore de 15 ani, care a plecat de la domiciliu in cursul zilei de duminica, 21 august, dupa pranz, zi in care i-a si fost anuntata disparitia!"Politisti din cadrul Politiei Orasului Bocsa au fost sesizati de catre mama minorei despre faptul ca BALINGA NOEMI MARIA a plecat de la domiciliul din Bocsa, str. Republicii, Nr. 57, si nu a mai revenit. Semnalmente: 1,60 -1,65 ... citeste toata stirea