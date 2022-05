Ati vazut-o? Sunati imediat la 112

RESIEsA - Este indemnul oamenilor legii, care cauta o adolescenta de 12 ani, plecata de dimineata, dar care nu s-a mai intors acasa!"Astazi, la ora 11.15, politisti din cadrul Politiei Municipiului Resita au fost sesizati de catre tatal minorei despre faptul ca in aceasta dimineata, intre orele 3.00 si 6.00, Florina-Sorina Cardos a plecat de la domiciliul din Resita, ultima data fiind vazuta in jurul orei 8.00, in zona Calea Caransebesului. Semnalmente: 1.58 m inaltime, greutate 50 kg, ochi ... citeste toata stirea