Atlantida - o metafora despre lumi pierdute

CARAS-SEVERIN - Expozitia internationala dedicata acestei teme, ce va avea vernisajul in 6 noiembrie, se afla in pregatire la Muzeul Banatului Montan din Resita!Uitarea vinovata pe care vrem sa o asternem, uneori, peste intamplari dureroase din trecut nu le face neintamplate, la fel cum nici rememorarea lor, cu sau fara obstinatie, nu se constituie intr-o garantie ca am fi tras invatamintele potrivite si ca prezentul nu distruge, tacut, cu complicitatea noastra, inca si inca o lume. Poate fi, ... citește toată știrea