Au aparut corturi anti-canicula la Resita

RESITA - Din cauza valului de caldura ce se va intensifica, Primaria Resita a instalat corturi anti-canicula in locurile cele mai aglomerate din oras, precum Parcul Tricolorului si Parcul Carasana!Locatiile sunt dotate cu dozatoare de apa si aer conditionat. Resitenii pot gasi refugiu in aceste corturi, unde sunt intampinati de catre persoane instruite pentru a ajuta cetatenii. De retinut ca personalul din aceste puncte de prim ajutor este prezent doar in caz de cod portocaliu si in ... citește toată știrea