Au disparut peste trei sferturi din cazanele de tuica

CARAS-SEVERIN - Din 386 de instalatii de productie de tip alambic declarate in 2023, in judet au mai ramas, cel putin pe hartie, doar 88!In evidenta Biroului Vamal de Interior din judet sunt inregistrate, in prezent, 88 de persoane fizice care au declarat ca detin instalatii de producere a alcoolului din fructe pentru consum propriu, potrivit informarii inaintate Institutiei Prefectului privind activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie - 31 august 2024. Comparativ, potrivit informarii