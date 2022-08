Au facut baie in rau si au mancat tocana la ceaun

CARAS-SEVERIN - In campusul WeWilder din comuna Armenis se pregatesc deja viitoarele generatii de ghizi. O tabara pentru copii a fost organizata in mijlocul salbaticiei din Muntii Tarcu!WeWilder, proiectul derulat de WWF Romania in campusul din comuna Armenis, care a debutat cu reintroducerea zimbrilor in natura in salbaticia din Muntii Tarcu, s-a dezvoltat intr-o asociatie si o intreprindere sociala cu misiunea de a dezvolta un sistem de economie locala verde, in spiritul respectului fata de ... citeste toata stirea