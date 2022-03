Au falsificat aproape 1000 de certificate COVID

CARAS-SEVERIN - Politistii timisoreni de la Transporturi au descins la domiciliile a doi barbati si o femeie, banuiti ca au facut aproximativ 1000 de certificate COVID false. Femeia este medic in Resita, unul dintre barbati asistent, iar celalalt intermediar. Ei actionau la centrele de vaccinare din Anina si Bocsa!Politistii timisoreni de la Transporturi, in baza unei autorizatii emise de Judecatoria Timisoara, au descins, in patru locatii din Caras-Severin, la domiciliile a doi barbati de 23 ... citeste toata stirea