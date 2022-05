Au fost inhumate osemintele descoperite in curtea Cercului Militar

CARANSEBES - Concluzia Parchetului Militar: mortile nu au fost violente!Sfarsit de poveste in privinta scheletelor descoperite in vara lui 2019 in curtea Cercului Militar din Caransebes, eveniment despre care presa a relatat pe larg la vremea respectiva si chiar dupa aceea, pe masura ce sapaturile scoteau la iveala noi relicve. Ieri, osemintele au fost inhumate in cimitirul din cartierul Pipirig, slujba religioasa fiind oficiata de pr. Dorel Popescu, de la Parohia "Pogorarea Sfantului Duh". ... citeste toata stirea