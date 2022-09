Au furat aluminiu si fier de 16.000 de lei, din remorci dezmembrate

BOZOVICI - Politistii bocseni au reusit sa recupereze - dintr-un microbuz - componente din aluminiu si fier vechi, furate in noaptea de sambata spre duminica, din comuna Bozovici!"In cursul noptii de 17 spre 18 septembrie, in jurul orei 22.15, politisti de la Politia Orasului Bocsa au fost sesizati despre faptul ca persoane necunoscute au furat mai multe componente provenite din dezmembrarea unor remorci auto, depozitate pe un teren viran, in proximitatea unor hale din comuna Berzovia. La ... citeste toata stirea