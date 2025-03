AUR cere modificarea Legii de functionare a CCR: Nu ne putem juca cu democratia!

CARAS-SEVERIN - Parlamentarii AUR vor depune un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu scopul prevenirii unor noi abuzuri ale acestei institutii in privinta alegerilor electorale!"Consideram ca invalidarea fiecarui tur al alegerilor pentru alegerea presedintelui Romaniei se poate dispune numai in baza unei contestatii temeinic motivate sau in baza propunerii de invalidare temeinic motivata a Biroului Electoral ... citește toată știrea