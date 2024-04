Aurul verde, sursa de confiscari si amenzi

CARAS-SEVERIN - In sase zile, padurile din judet au generat amenzi contraventionale de 65.000 de lei si confiscari de peste 175 de metri cubi de masa lemnoasa!In perioada 3-8 aprilie, politistii de la judet, impreuna cu cei de la sectiile locale, cu specialisti silvici de la Garda Forestiera Timisoara, au stat cu ochii pe felul in care materialul lemnos circula, este depozitat, prelucrat si comercializat in Banatul de Munte."De asemenea, au fost efectuate verificari in programul SUMAL, in ... citește toată știrea