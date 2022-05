Austrieci doar cu numele! Metehnele, romanesti!

CARANSEBES - "Carpeala" facuta de Strabag pe strada Ardealului n-a trecut neobservata! Nici in comisia de receptie a lucrarii, nici in consiliul local!Strabag a incercat sa remedieze problemele aparute in asfaltul de pe Ardealului dupa lucrarile din noiembrie anul trecut. Doar ca ce a iesit e o lucrare nedemna de o firma cu pedigree austriac. Petice pe o strada care trebuia sa aiba asfalt ca-n palma, camine de canalizare neridicate la cota si alte deficiente care nu au fost trecute cu vederea ... citeste toata stirea