BOCSA - O firma din Bocsa vrea sa deschida o fabrica de profil cu o linie de productie de 13 unitati. Conform primarului Mirel Patriciu Pascu, certificatul de urbanism a fost deja emis, in prezent fiind in lucru documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire. In opinia sa, aceasta etapa ar putea fi incheiata iarna aceasta, urmand ca, la primavara, sa inceapa construirea viitoarei fabrici!Din declaratia sa, am retinut ca firma in cauza a cumparat o suprafata de cinci hectare in ... citeste toata stirea