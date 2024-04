Autoturism facut scrum pe DN 57 la Berzasca

BERZASCA - Un autoturism a fost cuprins de incendiu in aceasta dimineata, pe DN 57, in satul Cozla, comuna Berzasca, pompierii fiind chemati sa intervina undeva in jurul orei 9.20. Din nefericire, autovehiculul a ars in totalitate!"La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Sectiei Moldova Noua, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Evenimentul s-a produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric.", ... citește toată știrea