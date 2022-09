Autoturism furat din Resita, gasit dupa 20 de minute la Bocsa

RESIEsA - In aceasta dimineata, in jurul orei 5.00, Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin a fost sesizat despre sustragerea unui autoturism parcat pe o strada din cartierul Govandari, din municipiul Resita!"Imediat dupa sesizare, au fost dispuse masurile specifice si au fost instituite filtre rutiere pe drumurile publice, iar in aproximativ 20 de minute autoturismul reclamat ca fiind sustras a fost depistat de politisti de la Politia Orasului Bocsa, pe DN 58B, in localitatea Bocsa. ... citeste toata stirea