CICLOVA ROMANA - Pompierii militari oraviteni au fost chemati sa intervina, joi seara, in jurul orei 22, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, undeva la intrarea in satul de resedinta al comunei Ciclova Romana!"Autoturismul era stationat pe spatiul verde, cand soferul a observat ca iesea fum dens de sub capota masinii si a sunat la numarul 112. La sosirea echipajelor de interventie, autoturismul ardea generalizat, cu degajari mari de fum. Din fericire, nu au ... citeste toata stirea