Autoturisme multe, noi - cam putine

CARAS-SEVERIN - Noua din zece masini inmatriculate in judet au o vechime de peste 11 ani, iar patru din zece chiar de peste peste 20!Numarul total al autovehiculelor inscrise in circulatie in judet, la data de 31 decembrie 2023, a fost de 131.148 de unitati, potrivit Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari. Raportat la cele 10,3 mil. de autovehicule inmatriculate la nivel national, aceasta inseamna 1,3%, ceea ce ne plaseaza pe locul 32, intr-un clasament deschis de Bucuresti ... citește toată știrea