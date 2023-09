RESIEsA - Oportunitatile orasului si Banatului de Munte sunt prezentate mai multor companii de top. Se intampla in aceste zile, in cadrul conferintei bilaterale organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, AHK. Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, conduce delegatia Romaniei din care face parte si primarul Resitei, Ioan Popa!"Conferinta imi da ocazia de a prezenta oportunitatile noastre catre reprezentantii mai multor companii germane de top, investitori in multe segmente de ... citeste toata stirea