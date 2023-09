CARANSEBES - Spectacolul din 8 septembrie este dedicat sarbatorii Nasterea MaiciiDomnului si poarta denumirea Ave Maria. In programul pregatit de artisti se regasesc piese din repertoriul international dedicate Maicii Domnului!Evenimentul, ce are loc in sala de festivitati a Episcopiei Caransebesului, este onorat si moderat de caransebeseanul Alexandru Petria, de la Opera din Stuttgart. Alaturi de domnia sa, vor concerta nume sonore din lumea muzicala romaneasca, precum Silvia Sorina ... citeste toata stirea