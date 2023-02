Avem buget, sunt bani! Sa inceapa treaba in Caransebes!

CARANSEBES - Asta pare sa fie concluzia dupa aprobarea bugetului municipiului pe 2023, cel mai mare din istorie, dupa caracterizarea primarului Felix Borcean. Asta si datorita fondurilor europene si guvernamentale, aproape 90 de milioane de lei, pe care se bazeaza administratia locala in acest an, alaturi de alte 60 de milioane ce reprezinta bugetul propriu al Caransebesului!N-au fost discutii in sedinta in care s-a aprobat bugetul, alesii locali fiind informati de modul in care s-a construit ... citeste toata stirea