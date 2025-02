Avem proiecte importante pentru modernizarea infrastructurii!

SACU - Nicolae Daminescu, primarul comunei Sacu, sustine ca in 2025 se vor implementa mai multe proiecte de infrastructura finantate din fonduri europene si nationale!"In anul 2025 avem in derulare un proiect pe Fondurile Europene in masura DR27, modernizarea drumurilor agricole. Un proiect depus in anul 2024 si castigat pe finantare. In acest an inca nu am semnat contractul de finantare cu CRFIR Timisoara, dar speram ca in urmatoarea saptamana sa semnam acest contract si sa demaram ... citește toată știrea