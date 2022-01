Avertisment pentru Dunca de la judecatoarea Stuparu in afacerea de 2,5 milioane de euro! "Sunt lucruri pe langa lege!"

Consiliul Judetean Caras-Severin a pierdut in conditii suspecte un proces cu o firma ce nu-i este deloc straina presedintelui Dunca, proces ce a avut o miza financiara uriasa!In mandatul lui Silviu Hurduzeu, administratia judeteana a actionat in instanta SC Alpha Construct Sistem din Drobeta Turnu Severin pentru lucrari de proasta calitate efectuate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Lupac. Reprezentat de juristul institutiei, Consiliul Judetean a castigat in prima instanta, ... citeste toata stirea