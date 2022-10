Aveti grija! O rovinieta pe 7 zile costa 3 euro, nu 8,90 euro!

CARAS-SEVERIN - Teparii au gasit o noua metoda sa isi bage mainile in buzunarele romanilor: au facut un site pe care vand roviniete!Compania Nationala de Drumuri si Poduri informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi din Romania ca a constatat existenta in mediul online a unui portal web care nu este autorizat in vederea incasarii tarifului de utilizare (rovinieta), respectiv https://digitale-vignette-ro.online/ro.Astfel, utilizatorii sunt rugati sa achite rovinieta ... citeste toata stirea