Avocat pentru stadionul din Teius

CARANSEBES - Primaria Caransebes angajeaza un avocat si contesta modul in care a fost exclusa din asociatia care a devenit proprietara stadionului!Pe scurt, primaria spune ca detine acte care nu au ajuns pana acum in instanta, care atesta ca municipalitatea a fost exclusa abuziv din asociatia condusa acum de Alexandru Silvasan. Toti consilierii locali au aprobat angajarea unui avocat din Timisoara pentru un nou proces, ce are ca obiect modificarea componentei asociatiei care detine stadionul. ... citeste toata stirea