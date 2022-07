Azi incepe Festivalul Hercules! Joc, voie buna, oaspeti de peste hotare!

BAILE HERCULANE - Consiliul Judetean Caras-Severin, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin, Primaria si Consiliul Local Baile Herculane organizeaza incepand de azi si pana in 8 iulie 2022 Festivalul International de Folclor "Hercules", editia 52!Manifestarea se bucura de un real succes, fiind unul dintre cele mai longevive festivaluri din tara. Acest lucru a fost remarcat de specialistii in domeniu, festivalul fiind inclus in circuitul celor mai ... citeste toata stirea