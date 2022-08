Bacul de la Moldova Noua bate recordurile asteptarilor

MOLDOVA NOUA - In doar 3 saptamani, AquaCaras a reusit sa transporte 2.000 de persoane, adica jumatate din ce s-a reusit anterior, in 4 ani!Dupa ce o vreme bacul de la Moldova Noua parea lovit de ghinion, atat cat a functionat, fiind afectat in principal de pandemie, apoi de pierderea vremii cu o licitatie castigata de cineva care nici macar n-a mai pornit treaba, administratia judetului se declara optimista vizavi de acest sector de activitate. Exceptia publica a facut-o consilierul judetean ... citeste toata stirea