Baile Neptun, printre cele mai periclitate situri in 2022

HERCULANE - Un grant de 10.000 de euro va ajunge la Herculane Project, ca urmare a includerii Bailor Neptun in programul "Cele Mai Periclitate 7 Situri de Patrimoniu din Europa in 2022"!Recent, Baile Neptun s-au aflat printre cele 12 situri candidate selectate pentru lista scurta din acest an, in urma inscrierii in competitie a acestor cladiri de patrimoniu de catre echipa Asociatiei Locus. Este desigur, un pas urias, avand in vedere valoarea culturala a Bailor Neptun, cat si stadiul avansat