CARAS-SEVERIN - Frumusetea locurilor si deschiderea oamenilor le merg la suflet strainilor care ne viziteaza. Ne referim la perioada de cercetare pe care au petrecut-o in judet sase studenti masteranzi in asistenta sociala si intermedia la Colegiul Profesional Vorarlberg din Austria!Tinerii au fost interesati de viata germanilor din Banat, in special de modul cum se descurca batranii germani care, majoritatea, au familiile plecate in strainatate. In vizita lor in Banat au fost sustinuti de ... citeste toata stirea